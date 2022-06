Rugby:finale per serie B, Ssd L'Aquila vince 41-10 a Salerno

(ANSA) - L'AQUILA, 05 GIU - Il Rugby L'Aquila ha vinto 41-10 contro l'Arechi Salerno in trasferta la gara di andata della finale del girone 6 di play off della serie C, che vale la promozione in serie B. La gara di ritorno è in programma domenica 12 giugno allo stadio Tommaso Fattori.

"Andiamo a Salerno per vincere - aveva detto ieri l'amministratore dell'Aterno Gas & power, presidente della Rugby L'Aquila, Mauro Scopano - per mettere il primo tassello della conquista della serie B, per noi un risultato straordinario, essendo una giovane squadra, nata solo da nove mesi".

La squadra è stata seguita da tanti sostenitori aquilani che sono andati a Salerno a bordo dell'autobus messo a disposizione della società. (ANSA).