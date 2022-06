Bitcoin: esperto, perchè è diverso dalle criptovalute

(ANSA) - PESCARA, 05 GIU - "La stampa, in particolare quella non specializzata, tende a mettere nello stesso calderone Bitcoin e criptovalute: la differenza è invece netta e ci sono dei punti che possono aiutare a comprenderla anche chi non è esperto del settore". A spiegarlo è l'analista di Criptovaluta.it, l'abruzzese Gianluca Grossi.

"Quasi tutte le criptovalute che oggi troviamo sul mercato (ce ne sono più di 10.000 diverse) - sottolinea all'ANSA - ad un certo punto della loro esistenza si sono proposti come una versione rivista e migliorata di Bitcoin. Hanno proposto ad esempio transazioni più rapide di Bitcoin, oppure reti dal costo energetico minore, o ancora di poter ospitare più transazioni in un blocco (e dunque più transazioni al secondo). Se è vero che offrono oggettivamente queste migliorie, è altrettanto vero che lo fanno compromettendo i cardini per i quali Bitcoin esiste, ovvero sicurezza e decentralizzazione".

Secondo Grossi "spesso dietro le cosiddette criptovalute ci sono società strutturate che hanno uffici commerciali e di marketing. Questi uffici cercano di cavalcare la popolarità di Bitcoin offrendo sistemi all'apparenza simili, giocando volontariamente sulla confusione, perché in realtà stanno cercando di vendere un prodotto. In termini di decentralizzazione e verità, Bitcoin è superiore anche sotto questo aspetto: non ci sono uffici di marketing, non esiste un proprietario della rete di Bitcoin e non esiste neanche un amministratore delegato. Come amano ripetere i fan più 'estremisti' di Bitcoin, se ha un CEO, non è decentralizzato".

"Bitcoin - prosegue Grossi - è ontologicamente diverso dal resto delle criptovalute: il suo prezzo può scendere, anche rapidamente, ma è estremamente improbabile che dietro vi si crei un castello di carte, pronto a cadere a valanga, come accaduto al sistema di Terra Luna. Associare Bitcoin a questo tipo di sistemi, che per molti versi ricordano delle Catene di Sant'Antonio è ingeneroso nel migliore dei casi, falso nel peggiore e nella maggioranza dei casi frutto dell'ignoranza di chi ne parla. Guai, per chi vuole capire come è composto questo mercato, anche sotto il piano tecnologico, a confondere il piano di Bitcoin con quello di altri sistemi apparentemente simili".

"Bitcoin ha fatto una scelta precisa - conclude - e ha raccolto intorno a sé centinaia di migliaia di appassionati che sono caratterizzati dallo stesso mindset: preferire sempre la decentralizzazione e la sicurezza rispetto alle mode tecnologiche. Uno stile di vita che viene confermato ogni 10 minuti (tempo di produzione di un blocco della rete di Bitcoin) da ormai 13 anni. Sebbene possano esserci dei progetti commercialmente validi nel mondo delle criptovalute, tenerli ideologicamente e finanziariamente separati è il modo corretto di procedere". (ANSA).