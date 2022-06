Sanità:Colletti(Alt) annuncia interrogazione su caso Pescara

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - "Presenterò al più presto un'interrogazione al ministro della Salute per verificare come e perché sia accaduta una cosa del genere e, più in generale, per capire costa stia succedendo nell'organizzazione dei pronto soccorso abruzzesi, soprattutto per quanto riguarda le carenze di personale". Ad annunciarlo, in seguito alla vicenda dell'anziano morto al pronto soccorso di Pescara dopo ore di attesa, è il deputato abruzzese Andrea Colletti (Alternativa), avvocato esperto in malasanità. (ANSA).