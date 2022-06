Sanità: Pettinari (M5S) si incatena davanti ospedale Pescara

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - Gesto eclatante questa mattina a Pescara del consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari che si è incatenato davanti al pronto soccorso dell'ospedale "Spirito Santo" per manifestare solidarietà ai parenti del 90enne pescarese deceduto all'interno del pronto soccorso del nosocomio pescarese il 2 giugno scorso.

"Al Pronto Soccorso mancano medici e personale sanitario. E perché mancano? Perché in pronto soccorso si rischia e allora i medici chiedono di essere pagati di più come giusto che sia. E allora come è possibile - ha detto Pettinari - che si trovano 10 milioni di euro per il ritiro in Abruzzo di una squadra di calcio (ndr il Napoli a Castel di Sangro) non capisco come sia possibile non trovare 500 euro da mettere nelle buste paga dei medici di emergenza-urgenza che vanno in pronto soccorso.

Servirebbero altri dieci medici in pianta organica, premialità curriculare e rotazione dei medici ma queste cose le ho più volte chieste senza essere ascoltato e allora occorrono gesti eclatanti perché al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara ci sono attese infernali fino a 24 ore. Queste cose in un Paese civile non possono accadere per cui mi auguro che dopo un ennesimo grave accadimento la Regione dia delle risposte e prenda provvedimenti". (ANSA).