Pd: Letta, nuova sede Pescara, partito si rilancia

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - - "Sono molto contento di poter aprire una nuova sede regionale. Per noi è un segnale molto importante, il Partito Democratico apre le nuove sedi, ha nuovi nuovi iscritti, si rilancia, fa tante agorà democratiche. Credo che sia un buon segnale perché io credo molto ad un partito di popolo, che sta sui territori, nelle periferie". Lo ha detto a Pescara il segretario del PD, Enrico Letta, a margine dell'inaugurazione della nuova sede PD Abruzzo. "E il fatto che apriamo la sede qui, in un quartiere periferico di Pescara - ha sottolineato- è un segnale importante. Vogliamo rimetterci assolutamente con i piedi in mezzo a dove la gente vive e dove noi abbiamo anche i maggiori problemi di relazioni politiche. È il segno di un partito che riparte". (ANSA).