Papa all'Aquila, Pezzopane, ora mobilitazione generale

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - "Accolgo con emozione le parole del Cardinale Giuseppe Petrocchi che, poco fa, ha confermato alla nostra comunità la venuta del Santo Padre che, il prossimo 28 agosto, aprirà la Porta Santa. E' una notizia straordinaria, che ci commuove". Così Stefania Pezzopane, candidato sindaco Pd all'Aquila accoglie la notizia del Santo Padre in visita il 28 agosto in occasione della Perdonanza, "Non posso che ringraziare il nostro Arcivescovo metropolita per aver tenacemente lavorato alla realizzazione di un desiderio che la comunità aquilana cullava da secoli: la presenza di Papa Francesco, il primo Papa ad aprire la Porta Santa dopo 728 anni, restituirà alla Perdonanza una valenza internazionale. Cogliamo l'invito del Cardinale Petrocchi: da subito scatti la "mobilitazione generale", come l'ha definita, che coinvolga tutta la città affinché questo straordinario evento possa essere organizzato al meglio. C'è naturalmente la mia piena disponibilità affinché il 28 agosto possa essere una data di vera rinascita e di apertura al mondo dell'Aquila, città della Pace e dell'Accoglienza", conclude. (ANSA).