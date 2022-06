Letta inaugura sede Pd Abruzzo,'periferie cuore del Paese'

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - "Il cuore di tutto il nostro paese sono le periferie". Lo ha detto a Pescara il segretario del PD, Enrico Letta, rispondendo ad una domanda dei cronisti sull'inaugurazione della nuova sede PD Abruzzo in periferia nel quartiere Rancitelli, in via Tiburtina Valeria 144.

"Per noi - ha spiegato - significa essere un partito che esce dalla Ztl, e dall'inizio è stato l'obiettivo fondamentale che mi sono posto, partito della prossimità, delle periferie, che cerca di rilasciarsi e di rilanciare soprattutto una presenza fatta di giovani, di donne. Sono molto contento che questo sia quello che stiamo cercando di fare qui a Pescara, così come stiamo cercando di farlo in tutta Italia".

"È un messaggio bellissimo - ha aggiunto - che stiamo dando a tutto il Paese. il Partito Democratico riapre sedi e lo fa nelle periferie, per essere nei luoghi dove la gente vive. È in momenti come questo che il Pd dimostra di voler ripartire. Non vogliamo dimenticare che il cuore di tutto il nostro Paese sono le periferie. Si è capito ormai che la presenza dei partiti è fondamentale, abbiamo per questo una grande responsabilità.

Credo molto a un partito di popolo e che stia sui territori".

Letta, nel corso del suo intervento, ha indicato come priorità per l'azione di organizzazione del Pd "dare spazio e pari opportunità a giovani e donne, essere riferimento e avere le porte aperte, costituirsi come luogo di confronto e di discussione". Evocando la figura di Franco Marini, a cui è intitolata la stanza del Pd regionale, il segretario nazionale ha detto che rappresenta bene un altro requisito necessario per il Pd, l'essere "solidità per il futuro. Franco aveva questa dote importante: sapevi sempre che c'era".

Nella sede di via Tiburtina Valeria avranno casa oltre al Pd Abruzzo il Pd della provincia di Pescara e quello comunale (la loro stanza è intitolata a Glauco Torlontano), la Conferenza regionale delle Democratiche (spazio dedicato a Maria Agamben Federici e Filomena delli Castelli) e i Giovani Democratici abruzzesi (stanza intitolata a Jessica Tinari, attivista dei Gd scomparsa nella tragedia di Rigopiano). Erano presenti all’inaugurazione i figli di Marini e Torlontano, Davide e Giuliano, e i familiari di Jessica Tinari. Per il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina la nuova sede si trova “in un luogo in trasformazione, il nostro compito è sostenerlo ed esserlo noi stessi. È un luogo della nostra identità, delle radici, uno spazio delle idee e una struttura al servizio dei territori che punta a rendere il nostro un partito della prossimità”. Fina ha annunciato assieme ai Giovani Democratici la prossima apertura di una scuola di formazione politica intitolata a Franco Marini. (ANSA).