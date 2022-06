Cartoons: tra novità Rai Kids The Sound Collector a Becco Rame

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - Dalla serie animata Becco di Rame che parla di inclusione in un modo originale partendo da una storia vera a Kapuf - Piccolo Mostro, prima sitcom per bambini realizzata presso il Centro di Produzione Rai. Da The Sound Collector in stop motion misto a live action a OGM Travel Agency è invece una nuova serie ambientata sulla Terra. Fino a Go Go Around Italy sulle bellezze dell'Italia. Al festival Cartoons on the Bay a Pescara, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com è il giorno di Rai Kids con la conferenza del direttore Luca Milano.

L'attenzione alla contemporaneità, secondo il direttore, è la linea portante della produzione originale Rai, dall'informazione per ragazzi sulla guerra ai programmi sulla sostenibilità ambientale, dalla serie Offside Racism contro il razzismo nel calcio, al programma Calzino per i più piccini fino ai classici La Posta di Yoyo e L'Albero azzurro. Tra i programmi di acquisto, oltre alla continuazione delle serie più amate, come Bluey e Paddington, arriva una nuova serie sulle avventure di Idefix, il cagnolino di Asterix e Obelix.

Si rivolge ai bambini con autismo e contemporaneamente è adatta a tutti i bambini in età prescolare IL MONDO DI LEO. La premiata serie LAMPADINO E CARAMELLA è pronta ormai per la terza stagione, con l'idea di coinvolgere nel progetto altri testimonial-personaggi che si uniranno ai tanti, da Heinz Beck a Brunello Cucinelli, da Amadeus a Gianna Nannini, che hanno caratterizzato le stagioni precedenti. Hello Kitty diventerà anche un po' italiana. A realizzare la nuova serie HELLO KITTY: SUPER STYLE! in collaborazione con Rai Kids sarà Maga Animation Studios, l'azienda di Monza scelta dalla Sanrio per l'alta qualità delle sue produzioni in 3D. Tra i nuovi titoli attualmente in preparazione si segnala una nuova serie di avventura da 52 episodi da 13 minuti in 3D CGI ispirata ai personaggi di Alexandre Dumas: LE TRE MOSCHETTIERE, destinata a Rai Gulp e prodotta dagli studi di Reggio Emilia della Palomar e da Method Animation (gruppo Mediawan). PIPO, PEPA & POP, una serie di animazione 2D, in maniera divertente e spassosa, avvicina i bambini al mondo dell'economia. (ANSA).