Calcio:torneo multietnico all'Aquila per pace e integrazione

(ANSA) - L'AQUILA, 04 GIU - Calcio e integrazione all'Aquila, con il torneo multietnico interregionale "Uefa Champions Shqip", promosso dall'associazione culturale Rilindja. Un'iniziativa che torna domani per la settima edizione, dopo due anni di pausa legata alle restrizioni imposte per contrastare il Covid. A premiare le squadre i l'ambasciatore della Repubblica della Macedonia del Nord a Roma, Vesel Memedi, e l'assessore allo Sport al comune dell'Aquila Vito Colonna.

.A partire dalle ore 9, nell'Area Sport della frazione di Monticchio, si sfideranno sedici squadre che si affronteranno al mattino in una prima fase a gironi e al pomeriggio in una seconda fase a eliminazione diretta. Una formula che richiama quella della Champions, a cui l'evento si ispira anche nel titolo, con il termine inglese "league" sostituito da "shqip" che significa appunto "albanese".

Nel corso degli anni l'appuntamento, che ha riscosso grande successo anche tra gli aquilani, ha assunto una connotazione ben più ampia, andando a coinvolgere ragazzi di diverse nazionalità, dall'Abruzzo come da fuori regione. Oggi sono attese infatti anche squadre da Ancona, Foligno e Perugia, Roma, Sulmona (L'Aquila). La caratteristica di ogni squadra è quella di avere al suo interno ragazzi di diversa nazionalità.

"Abbiamo utilizzato da un lato il canale aggregante e lucido dello sport e dall'altro quello della conoscenza reciproca, per favorire la convivenza interculturale intesa come processo di maturazione culturale del concetto di 'Cittadinanza Universale' - spiega il presidente dell'associazione Rilindja, Abdula (Duli) Salihi - "sarà un giorno di rinascita dopo anni di chiusura e di impedimento, sperando di poter ritornare alla vita normale di qualche anno fa, con una ripresa e con un augurio di momenti felici e di pace per tutti". (ANSA).