A Pescara salone dedicato a imprenditrici 8 regioni del Sud

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - Si chiama "Phenoma" ed è il primo salone espositivo italiano dedicato alle aziende guidate da imprenditrici di otto regioni del centro sud Italia in tre settori che hanno reso celebre il Made in Italy in tutto il mondo: design, fashion, food&wine.

L'evento che ha ottenuto consensi nel 2021, vede coinvolte imprese dall'Abruzzo alla Sicilia, dal Molise alla Basilicata, dalla Calabria, alla Campania, dalla Puglia alla Sardegna, è organizzato da Ifta (Independent Fashion Talent Association) con il sosegno di Cna Federmoda, Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ambito del Piano Export Sud - Pes 2, Regione Abruzzo, Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti-Pescara e dal Comune di Pescara.

L'iniziativa punta a focalizzare l'offerta ai buyer internazionali ospitati da Ice Agenzia, sulle aziende femminili dell'Agroalimentare provenienti dalle 8 regioni del Sud dedicando eventi di rilievo anche ai settori della moda e del design: una mostra di opere d'arte realizzate da artiste del Sud e un fashion show con collezioni di richiamo internazionale.

La manifestazione si terrà nell'Aurum di Pescara il 1 e 2 luglio. Il primo luglio saranno assegnati i Premi Phenomena 2022 a tre imprenditrici che saranno presenti nel salone assieme tre figure femminili di spicco dell'Italia del Sud.

"In Italia un'azienda su tre è guidata da imprenditrici e tutte insieme le "aziende donna" nel nostro Paese danno lavoro a più di 3 milioni di addetti - dichiara la giornalista Michela Zio, ideatrice e organizzatrice dell'evento insieme al team di Ifta -. In un periodo così difficile per la situazione economica mondiale, si denota nel 2020 un +0,26% per le imprese guidate da donne. Questo è il risultato della tenacia, del talento e della resilienza che le imprenditrici di Phenomena portano avanti con grande impegno e innovazione continua". (ANSA).