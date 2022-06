Orlando, su salari in Italia no automatismi, ma alzarli

(ANSA) - SPOLTORE, 03 GIU - L'allarme degli industriali europei "non ci riguarda, perchè non solo non abbiamo alla vista aumenti insostenibili, ma i salari in Italia sono scesi. Nessuno propone automatismi, ripristini di scala mobile o contingenza.

Quello che si propone è di rinnovare i contratti scaduti, e alzare il livello dei salari che sono danneggiati dal dumping contrattuale". Lo ha detto il Ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine dell evento elettorale a favore della candidata Pd a sindaco di Spoltore Chiara Trulli.

"L'allarme degli industriali europei, peraltro non sorprendente, non si rivolge alla situazione italiana", ha ripetuto. "Teniamo anche conto che ci sono paesi nell'Unione Europea nei quali nello stesso periodo in cui in Italia i lavoratori hanno perso il 3%, cioè 30 anni, hanno guadagnato il 325%. Hanno una pressione fiscale sul lavoro più alta che da noi dove i salari sono aumentati del 25-30%", ha poi proseguito Orlando (ANSA).