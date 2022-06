Ciclismo, Giuliani lascia direzione Trofeo Matteotti

(ANSA) - PESCARA, 03 GIU - Nubi si addensano sul Trofeo Matteotti di ciclismo, una delle gare ciclistiche italiane più longeve e che si svolge a Pescara da 75 anni. Nelle ultime ore è infatti arrivata una decisione sofferta, ma irrevocabile. Il Direttore sportivo della Giotti Victoria Savini Due, Stefano Giuliani, che è anche Direttore tecnico del Trofeo Matteotti, ieri sera nel corso della trasmissione Velò su Tv6, ha ufficializzato che non ricoprirà più il ruolo all'interno della classica abruzzese di ciclismo. Una scelta, quella di fare un passo indietro, che Giuliani ha condiviso con il presidente del Trofeo, Daniele Sebastiani (che è anche presidente del Pescara Calcio) il quale, dunque, potrebbe anch'egli pensare di fare un passo indietro rispetto all'organizzazione della manifestazione pescarese.

Sebastiani e Giuliani hanno all'attivo quattro edizioni del Matteotti ereditato da Renato Ricci, oggi ancora all'interno dell'organigramma dell'Unione ciclistica "Fernando Perna" come presidente onorario. "È una vita che non so dire di no a nessuno, ma stavolta è diverso - ha detto Giuliani - È una cosa che ho maturato nelle ultime ore e non c'entra nulla la manifestazione. Si tratta di una questione personale".

L'ultima edizione del Matteotti è stata appannaggio di Matteo Trentin in maglia Uae Emirates. (ANSA).