Comunali: Molteni, sicurezza necessaria per sviluppo L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 01 GIU - "La sicurezza è la precondizione dello sviluppo sostenibile di una città come L'Aquila. Turismo, rilancio economico, attrattività di capitali, investimenti e turisti passano da una condizione di vivibilità ottimale". Lo ha detto all'Aquila il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni per un incontro elettorale a sostegno della Lega, del centrodestra e del candidato sindaco, Pierluigi Biondi, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Molteni ha incontrato nella sede comunale di Palazzo Fibbioni insieme al segretario regionale della Lega, il deputato aquilano, Luigi D'Eramo, alcuni vertici comunali e regionali, tra cui il vicegovernatore Emanuele Imprudente. "Siamo all'Aquila - ha detto il sottosegretario - per ringraziare i cittadini per l'orgoglio dimostrato in questi anni. Una città ferita che si è saputa rialzare con grande orgoglio e fierezza, anche con l'impegno da pare di tutti. Ho avuto modo di interloquire con l'amministrazione locale soprattutto su un tema, a me particolarmente caro: della sicurezza e del controllo del territorio. Proprio sulla necessità di tenere il livello di attenzione alto".

"Il mese scorso - ha detto ancora - è stato siglato il tema che prevede sinergie, collaborazioni proprio per contrastare il degrado, le forme di microcriminalità, per investire sulla sicurezza urbana. Abbiamo parlato di videosorveglianza. Ho ricordato che il ministero dell'Interno metterà a disposizione quest'anno 36 milioni di euro per implementare la videosorveglianza. Ho voluto ricordare - ha proseguito - come il 16 di maggio è partito il taser per la polizia di Stato per quanto riguarda L'Aquila. Ieri è partito il taser anche per quanto riguarda la polizia del Commissariato di Sulmona (L'Aquila) e ho voluto ricordare che anche le amministrazioni locali, qualora si volesse c'è la possibilità di poter utilizzare questo dispositivo secondo le linee guide approvate in conferenza unificata l'11 maggio". (ANSA).