Calcio: per abruzzese Peschetola scudetto Inter Primavera

(ANSA) - CUPELLO, 01 GIU - C'è anche un po' di Abruzzo nello scudetto Primavera conquistato ieri sera dall'Inter sulla Roma, battuta 2-1 dopo i tempi supplementari. Fra i protagonisti in questa stagione della formazione nerazzurra laureatasi Campione d'Italia c'è stato infatti il trequartista Lorenzo Peschetola, nativo di Vasto ma cupellese a tutti gli effetti, ed esploso calcisticamente nel settore giovanile del Pescara. Cresciuto nel Cupello, il centrocampista era stato poi notato e "pescato" dagli osservatori del Pescara, prima di trasferirsi nel team biancazzurro nel 2014 dove ha fatto la trafila in alcune delle formazioni giovanili. Nel 2017 il passaggio all'Inter. Una soddisfazione enorme per il classe 2003 che ha contribuito alla grande stagione nerazzurra con 3 gol. Peschetola era tornato in Abruzzo il 9 aprile scorso quando con l'Inter al DelfinoTrainingCenter aveva giocato la gara contro il Pescara battuto per 4-0. Ora tutti aspettano Lorenzo a Cupello, per far festa. (ANSA).