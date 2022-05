Zes: sindaco Ortona,valorizzare territori senza campanilismi

(ANSA) - ORTONA, 30 MAG - "E' un giorno importante non solo per Ortona perchè dimostra non solo il valore, ma la necessità del dialogo tra le istituzioni, non solo in favore degli operatori portuali, e per Ortona, ma perchè la Zes è nata qui.

Ma come dice il Presidente Garofoli, dobbiamo, ognuno di noi valorizzare ciò che esiste, senza entrare in competizione, ragionare con un sistema per giovare a tutti i territori". Lo ha detto Leo Castiglione, sindaco di Ortona, nel suo intervento all'incontro 'Pnrr e Zes, patto per il territorio', nella gremitissima sala di Palazzo Corvo. (ANSA).