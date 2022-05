Zes: Garofalo, Adriatico Centrale opportunità ma in sistema

(ANSA) - ORTONA, 30 MAG - "L'Adriatico Centrale ha grandi opportunità se saremo in grado di esaltare le qualità di ogni singolo porto. Ma queste peculiarità devono avere un obiettivo: quello di essere collocate in un Sistema Italia, assieme alle altre sette Zes che rappresentano esse stesse il 'Sistema Italia'. Quindi la strada è la collaborazione istituzionale". Lo ha detto Vincenzo Garofalo, presidente dell'Autorità portuale del Mare Adriatico durante l'incontro di Ortona dal titolo 'Pnrr e Zes: patto per il territorio', organizzato per incontrare istituzioni e imprese sul tema nel territorio.

"Qui a Ortona il terreno è stato preparato bene - ha proseguito Garofolo - e non spenderemo soldi per cose che non solo siano utili, ma che vengano utilizzate veramente. Ortona è un porto in crescita e ci deve essere un lavoro comune. Dobbiamo capire che con la Zes possiamo recuperare quel gap, perchè ormai abbiamo capito tutti che stati e paesi devono essere più autonomi e indipendenti". (ANSA).