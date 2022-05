Zes: 10/6 a Teramo assemblea Anci con Commissario Abruzzo

(ANSA) - ORTONA, 30 MAG - Il prossimo 10 giugno a Teramo si terrà una assemblea nella quale il Commissario Zes Abruzzo Mauro Miccio incontrerà imprese, comuni e gli enti locali abruzzesi organizzata dall'Anci Abruzzo. Sarà un incontro di sintesi durante il quale Miccio spiegherà la grande opportunità della Zes.

"Il Commissario Zes - spiega Miccio - apre e chiude la conferenza dei servizi sui singoli progetti, poi ci sono le competenze necessarie, enti e istituzioni. Tutti dovranno fare il loro dovere all'interno delle loro specificità. Le ammistrazioni locali dovranno collaborare con le imprese e potranno rivolgersi al Commissario attraverso lo Sportello Unico Zes, innovativo e pronto per essere messo on line. Se potessi fare un appello direi che tutte le interlocuzioni dall'alto verso il basso dovranno poi convergere nell'unica direzione, che è fare le cose. Le imprese attraverso lo Sportello si rivolgeranno in automatico alle amministrazioni. Dovremo cercare di individuare un sistema per risolvere gli eventuali conflitti di competenze - conclude Miccio - attraverso l'utilizzo della normativa che è stat introdotta dal DL 142 e che prevede la composizione di eventuali conflitti tra amminstrazoni con il ricorso motivato al Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la Coesione Territoriale".

"Se mi è consentito un paragone sportivo dobbiamo diventare un otto di canottaggio per remare tutti insieme con la stessa forza e arrivare al traguardo vincitori", conclude. (ANSA).