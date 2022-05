Meeting al Gssi su nuova missione spaziale Nuses

(ANSA) - L'AQUILA, 30 MAG - Sviluppare e validare nuove tecnologie per l'osservazione di particelle elementari dallo spazio. Questo l'obiettivo della nuova missione spaziale Nuses promossa e guidata dal Gran Sasso Science Institute in collaborazione con Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare. A tal proposito, più di 70 tra ricercatori e ingegneri da diversi Paesi hanno aderito al meeting della collaborazione Nuses in programma da oggi fino al 1 giugno al Gssi dell'Aquila.

A bordo del satellite Nuses sono previsti due strumenti scientifici: "Terzina" e "Zirè", nome quest'ultimo scelto anche come omaggio a un gioco tradizionale aquilano. "Terzina", è un telescopio ottico di nuova concezione per la rivelazione di neutrini e raggi cosmici di alta energia. La tecnica sfrutta l'emissione Cherenkov (radiazione visibile - ultravioletta) prodotta dall'interazione di particelle di alta energia con l'atmosfera terrestre. Il telescopio rivela i deboli lampi di luce dell'emissione Cherenkov attraverso Silicon Photo Multiplier, sensori innovativi basati su tecnologia al silicio.

Sempre sfruttando la tecnologia Sipm, "Zirè" si dedicherà alla misura dei flussi cosmici di elettroni, protoni e nuclei atomici alla quota orbitale del satellite (circa 600 chilometri). L'interesse per l'osservazione di queste particelle di bassa energia ha particolare rilevanza sia per la caratterizzazione dell'ambiente spaziale sia per studiare possibili correlazioni tra il flusso di elettroni e protoni ed eventi sismici a terra. La tecnologia innovativa di "Zirè" permetterà anche l'osservazione di raggi gamma e raggi X, prodotti da strutture astrofisiche galattiche ed extragalattiche, e la caratterizzazione di fenomeni atmosferici violenti. Durante il meeting al Gssi la collaborazione discuterà del design del satellite Nuses, basato sulla piattaforma modulare Nimbus di Thales Alenia Space Italia, definendo, anche grazie a simulazioni e analisi dati, il progetto per la realizzazione del satellite. L'attività industriale di realizzazione, prevista per la seconda metà del prossimo anno, coinvolgerà, oltre alla Thales Alenia, anche piccole e medie imprese del territorio. (ANSA).