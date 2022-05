Caro gasolio, marittimi Termoli, stop pesca tutta la settimana

(ANSA) - TERMOLI, 30 MAG - "Chiediamo con forza la diminuzione del costo del gasolio. Tutti gli altri aiuti e contributi vanno bene, ma non risolvono il problema del costo del carburante". Così Paola Marinucci, presidente dell'Associazione Pesca del Molise che ieri ha manifestato, insieme ai marittimi, sulla banchina del porto di Termoli, vicino ai pescherecci.

"Uscire in mare a pescare non è più possibile perché i costi sono troppo alti per questo è necessario l'intervento del Governo per calmierare il prezzo - prosegue la Marinucci - In queste condizioni non possiamo tornare alle battute di pesca.

Continuiamo a restare in porto anche questa settimana". Intanto i marittimi sono impegnati nell'organizzazione di una nuova manifestazione con la sfilata in mare delle barche. (ANSA).