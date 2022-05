Atletica: Diamond League; Sabbatini, nuovo personale 1500

(ANSA) - PESCARA, 30 MAG - Risultato sui 1500 da urlo per Gaia Sabbatini, teramana di 23 anni: all'esordio stagionale sulla distanza, avvenuto in occasione della terza tappa della Diamond League, a Eugene (Usa) l'atleta delle Fiamme Azzurre ha stabilito il primato personale con il tempo di 4'01"93, che migliora il precedente di 4'02"25, che aveva conseguito nella semifinale olimpica di Tokyo nel 2021.

La prestazione costituisce la migliore stagionale in Europa e la seconda in Italia di tutti i tempi, dal lontano 1982, quando la tuttora primatista italiana Gabriella Dorio scese sotto i 4 minuti, unica atleta italiana a esserci riuscita finora. La Sabbatini si è piazzata decima a Eugene in una gara di altissimo livello tecnico, dove è stata la prima classificata delle europee davanti alla britannica Laura Muir, argento olimpico a Tokyo, che ha chiuso in 4'04"45. La gara è stata dominata dal duo africano Gudaf Tsegay (Etiopia) e Faith Kipyegon (Kenya).

(ANSA).