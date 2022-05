A14, chiusa per una notte entrata Pescara Ovest

(ANSA) - PESCARA, 30 MAG - Sull'autostrada A14 per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di oggi lunedì 30 maggio alle 6:00 di domani, martedì 31, sarà chiusa la stazione di Pescara ovest, in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara sud. (ANSA).