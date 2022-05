Torna Bicincittà, in 600 a Pescara per la 36/a edizione

(ANSA) - PESCARA, 29 MAG - Oltre 600 persone hanno partecipato a Pescara questa mattina alla XXXVI edizione della manifestazione cicloturistica nazionale "BICINCITTÀ 2022, indetta dalla UISP Abruzzo-Molise e dall'Amministrazione Comunale. L'evento (tornato dopo due anni di stop per la pandemia) è stato patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Sociali e dello sport e Comune di Pescara, si è svolto in contemporanea in oltre 100 città italiane ed è stato rivolto a tutti gli appassionati di bici ed in modo particolare ai ragazzi e alle loro famiglie per trascorrere un giorno all'insegna di "strade sicure e aria pulita" per ribadire il diritto di tutti, di bambini e adulti, di poter pedalare in sicurezza e autonomia. Prima del via premiati gli studenti dei Comprensivi 4, 6 e 2 che si sono aggiudicati il concorso "Ambiente e Mobilità Sostenibile" indetto in collaborazione con il Comune di Pescara. I fondi raccolti (iscrizione a offerta) 1100 euro sono stati consegnati al Comitato locale della Croce Rossa per l'acquisto di beni di prima necessità e medicinali per la popolazione dell'Ucraina. A Pescara, il ritrovo è stato in Piazza della Rinascita dove il via è stato dato dal sindaco Carlo Masci, dal vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli e dall'assessore allo Sport Patrizia Martelli. (ANSA).