Povertà, Abruzzo, nel 2021 assistite 33.185 persone bisognose

(ANSA) - PESCARA, 29 MAG - Nel 2021 in Abruzzo sono state assistite 33.185 persone bisognose, con un incremento del 2,52% rispetto al precedente anno (32.370), mediante una rete di 183 enti convenzionati (188 nel 2020). Emerge dal bilancio 2021 del Banco Alimentare di Abruzzo e Molise presentato all'assemblea dei soci, che si è tenuta a Pescara, dal presidente Antonio Dionisio. Nel dettaglio, sono stati 13.321 gli assistiti a Pescara e provincia (75 enti convenzionati), 10.653 a Chieti e provincia (63 enti), 4.736 a Teramo e provincia (27 enti), 4.475 a L'Aquila e provincia (18 enti). In termini di cibo distribuito sono stati donati oltre 2,3 milioni di kg di prodotti, con un incremento del 13,22% rispetto al precedente anno, e un valore economico pari a 6,5 mln di euro (2,80 euro al kg il valore convenzionale stabilito come Rete Banco Alimentare). A Pescara e provincia sono andati oltre 1 mln kg di prodotti, a Chieti e provincia circa 785 mila, a Teramo e provincia 303 mila, a L'Aquila e provincia quasi 237 mila. (ANSA).