Tre minuti per raccontare un libro, torna la Maratona di Lettura

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - Appuntamento a domani per la seconda edizione della Maratona di Lettura promossa dall'Associazione culturale 'SmartLab Europe' di Pescara.

"Condividi anche tu il tuo libro del cuore. Vieni a parlarne o a leggerlo ad alta voce" è lo slogan con cui l'associazione ha invitato adulti e bambini a valorizzare il dono della lettura.

L'iniziativa si svolgerà domenica 29 maggio 2022 all'Auditorium Cerulli in via Verrotti n. 42, a Pescara, dalle ore 17,30 alle 20. Ogni partecipante, compilando una scheda di adesione, avrà la possibilità di leggere un brano o un breve passo selezionato del proprio libro del cuore, il tutto per la durata di tre minuti. La presidente dell'associazione Annarita Bini ha dato l'opportunità di partecipare anche online realizzando un video di due minuti.

L'associazione partecipa a un partenariato europeo incentrato sulla promozione della lettura condivisa come strategia di educazione degli adulti e di inclusione sociale. I partner sono: Università di Siviglia (Spagna), capofila del progetto EU-Reading Circles; Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara con il Dilass, Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali; Università di Salonicco (Grecia); Università di Stettino (Polonia); Associazione Benilde (Siviglia); Associazione "Solution, Solidarité&Inclusion" di Parigi (Francia); Biblioteca Pomerania (Stettino- Polonia). (ANSA).