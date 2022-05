Pescara, al via lavori per nuovo mercato ittico

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - I vertici dell'Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mare Adriatico Centrale di Ancona hanno annunciato l'avvio dei lavori al Porto di Pescara, in particolare la riconversione dell'ormai ex stazione marittima.

Nell'ambito della valorizzazione delle specializzazioni produttive e di traffico dei singoli porti di Marche e Abruzzo che compongono l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, è stato infatti adottato all'unanimità, dal Comitato di gestione portuale, guidato dal presidente Vincenzo Garofalo, insieme alla struttura Adsp, l'adeguamento tecnico funzionale che permette la riconversione dell'attuale stazione marittima del porto di Pescara in mercato ittico. L'edificio, già in concessione al Comune di Pescara, sarà riadattato al servizio del mondo della pesca dall'amministrazione comunale con fondi europei.

Il nuovo mercato ittico sarà quindi posizionato sulla sponda sud del porto canale, in prossimità del punto di sbarco dei pescherecci, rispetto all'attuale posizione nella zona nord del fiume Pescara. Una collocazione, in uno spazio portuale, ma non nella zona doganale e non in area di security che, come spiega la Adsp del Mare Centrale di Ancona in una nota, migliorerà la fruizione da parte degli operatori del settore per il commercio del pescato. L'iter del provvedimento prevede ora il passaggio al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza. (ANSA).