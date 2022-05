Blitz Nas in ristoranti asiatici Abruzzo, gravi carenze

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - Ispezione dei Carabinieri del Nas di Pescara in due ristoranti asiatici del capoluogo adriatico e del Teramano. Il bilancio è di una chiusura immediata e circa tre quintali di alimenti sequestrati e distrutti. In particolare, la presenza diffusa di sporcizia e le precarie condizioni igieniche dei locali hanno fatto scattare il provvedimento di sospensione immediata, adottato con la collaborazione della Asl, per il ristorante di Pescara.

All'accesso nella cucina i Nas hanno sorpreso il personale intento a preparare sushi e nigiri su piani di lavoro improvvisati e a contatto diretto col contenitore dei rifiuti.

Una condizione molto grave che ha imposto l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'autorità competente, oltre all'avvio a distruzione di più di circa 250 kg di alimenti e preparati a base di pesce, con il blocco sanitario di due frigoriferi contenente alimenti peraltro non tracciati e congelati irregolarmente. A Teramo un ristoratore etnico è stato sanzionato per alimenti privi di tracciabilità, 30 kg di preparati a base di carne sono stati sequestrati per la distruzione. Elevate, complessivamente, sanzioni per 6.000 euro. I controlli dei Carabinieri per la Tutela della Salute, avviati in questi giorni nel settore della ristorazione etnica, sono finalizzati a prevenire tossinfezioni alimentari che, specie dal consumo di alimenti allo stato crudo, posso rivelarsi molto pericolose. (ANSA).