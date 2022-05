Skateboard: nel weekend all'Aquila campionato nazionale Fisr

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAG - Il prossimo fine settimana, 28 e 29 maggio, L'Aquila ospita il Crs Street, circuito del Campionato Nazionale Skateboard 2022 della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr), ideato e proposto dalla Italian skaateboarding commission, la commissione tecnica di settore della Firs, nell'ambito del ricco calendario di eventi di L'Aquila Città europea dello Sport 2022.

Il circuito comprende 30 tappe, 26 per la disciplina Street e 4 per quella Park, che si disputeranno all'interno di skatepark pubblici in 10 diverse regioni (Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sicilia) che sono iniziate ad aprile e termineranno nel mese di settembre.

La disciplina specifica del circuito in oggetto è denominata Street da cui il nome Cis Street Qualifyng Series, e si svolge presso skatepark con strutture di vario genere (muretti, rail, bank, box). La tappa di L'Aquila si disputerà in due giorni, 28 e 29 maggio 2022, e vede la partecipazione di atleti e atlete agonisti FISR provenienti da tutta Italia.

La tappa di L'Aquila è organizzata da Endas Hope Asd - che da pochi mesi è entrata a far parte della famiglia della Fisr - grazie al supporto dello skateshop feelit con lo scopo di diffondere gli sport da tavola, nello specifico lo skateboard e per far conoscere ancora di più a livello nazionale la struttura (Skatepark Pubblico Maurane Fraty) realizzata con i fondi raccolti dagli ultras dell'Aquila Calcio grazie al sostegno delle curve delle squadre italiane di calcio e al sostegno del Comune di L'Aquila dopo il drammatico evento che ha colpito la città di L'Aquila nel 2009. (ANSA).