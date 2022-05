Sevel: mancano componenti, stop per una settimana

(ANSA) - ATESSA, 26 MAG - Da domani la Sevel di Atessa (Chieti) si ferma per un'intera settimana per mancanza di componenti per la produzione dei furgoni Ducato. E' quanto ha comunicato oggi l'azienda alle organizzazioni sindacali.

L'attività lavorativa sarà sospesa dal terzo turno di venerdì 27 maggio e per tutta la prossima settimana, dal 30 maggio al 4 giugno, alle 5.45 quando ripartirà la produzione. "L'obiettivo - dice la Rsa della Uilm - è quello di fare un grande approvvigionamento di materiale così da garantire un lungo periodo senza fermate". Per questo fine settimana il reparto di CKD della Lastratura lavora regolarmente, per la prossima si attendono ulteriori comunicazioni. Col nuovo forzato stop della Sevel si hanno ripercussioni anche sulle fabbriche dell'indotto.

(ANSA).