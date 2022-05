Rugby: sabato torneo nazionale 'Beach' U15 ad Alba Adriatica

(ANSA) - ALBA ADRIATICA, 26 MAG - Tutto è pronto allo stabilimento balneare Al Faro per il torneo nazionale under 15 di beach rugby in programma il 28 maggio. La manifestazione è organizzata dalla Beach Sport in collaborazione con la Fir (Federazione Italiana Rugby) Abruzzo che si è messa a disposizione curando tutta la parte tecnica dell'evento. Saranno presenti nove squadre in rappresentanza di tre regioni. Abruzzo, Lazio ed Umbria. Non ci saranno le Marche per problemi organizzativi interni di alcune società marchigiane. Questi i team giovanili: Rugby Experience 1, Rugby Experience2, Avezzano 1, Avezzano 2, polisportiva Abruzzo, Pescara Rugby, Teramo Rugby, Ternana Rugby, Arieti Rugby Rieti.

Le squadre sono state suddivise in tre gironi. Nel girone A troveremo Rugby Experience 1, Avezzano 1 e Ternana Rugby. Nel girone B ci saranno Rugby Experience 2, Teramo Rugby, Polisportiva Abruzzo. Nel girone C invece Pescara Rugby, Avezzano 2 e Rieti. Essendo un torneo giovanile di beach rugby i tempi di gioco saranno di 10 minuti con un intervallo di tre minuti. Si inizia a giocare alle 16 con la gara iniziale Rugby Experience 1 - Avezzano Rugby 1. Sicuramente ci sarà tanto divertimento in spiaggia apprezzando la sportività dei giovani rugbisti. Per un giorno Alba Adriatica sarà la capitale le beach rugby giovanile. (ANSA).