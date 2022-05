Musica: concerto Solisti Aquilani in Quirinale

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAG - In occasione della visita di Stato a Roma del presidente della Repubblica di Algeria, I Solisti Aquilani si esibiranno questa sera, alle ore 21, nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, diretti dal musicista algerino Salim Dada, alla presenza dei due Capi di Stato: Sergio Mattarella e Abdelmadjid Tebboune.

Saranno eseguiti brani composti dallo stesso Dada, considerato tra i più prolifici compositori arabi e mediterranei, che ha al suo attivo più di 150 composizioni musicali premiati e suonati da numerose orchestre e formazioni musicali in diversi paesi del mondo. Al concerto prenderanno parte lo Shuluq Ensemble e i mandolinisti Francesco Mammola e Domenico Di Luzio.

"Tornare per la terza volta in pochi anni al Quirinale - afferma il direttore artistico dei Solisti, Maurizio Cocciolito - la Casa degli Italiani, e suonare di nuovo alla presenza del nostro presidente della Repubblica, ci inorgoglisce e rafforza in noi quel senso autentico di appartenenza alla nostra Nazione, terra di arte e cultura, madre della musica e della bellezza". (ANSA).