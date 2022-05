Caro gasolio,Toma'insieme a Marsilio istruttoria in Commissione'

(ANSA) - TERMOLI, 26 MAG - "Il problema del caro gasolio è arrivato in Conferenza delle Regioni. Io e il presidente della Regione Abruzzo Marsilio stiamo proponendo un'istruttoria alla Commissione Agricoltura e pesca". Così, oggi, a Termoli il presidente della Regione Molise Donato Toma, arrivato in porto alle 13.30 per un confronto con la presidente dell'Associazione Armatori Pesca del Molise Paola Marinucci. Toma ha annunciato l'intenzione di "chiedere un provvedimento a favore dei pescatori che possa alleviare in maniera sostanziosa il caro gasolio".

Nel frattempo la protesta dei marittimi si allarga. Ai pescatori locali si uniscono i commercianti ittici che hanno scelto di restare chiusi, ieri pomeriggio, durante la protesta; sono rimasti in porto anche i vongolari e la piccola pesca.

Questa mattina una delegazione di circa 30 pescatori si è recata ad Ancona per prendere parte a una manifestazione nazionale insieme alle marinerie di Fano, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto.

"Il mare è dei pescatori da secoli. E' un dono e nessuno può toglierci il nostro lavoro per gli interessi delle multinazionali. Noi siamo combattivi come quando affrontiamo la tempesta sulle barche con il nostro viso bagnato con acqua di mare. Combattiamo per le nostre famiglie e siamo orgogliosi del nostro lavoro" dichiara Concetta Papponetti della marineria termolese. (ANSA).