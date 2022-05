Università:L'Aquila lancia corso magistrale 'Neurosciences'

(ANSA) - L'AQUILA, 25 MAG - L'Università dell'Aquila avvierà, per il prossimo anno accademico 2022/2023, il nuovo Corso di laurea magistrale in "Neurosciences". Un percorso di studi biennale erogato completamente in lingua inglese, dedicato allo studio del Sistema nervoso centrale e alle attività sperimentali ad esso connesse le cui iscrizioni partiranno all'inizio dell'estate.

Si tratta di un nuovo Corso magistrale, con un indirizzo innovativo, che si aggiunge al catalogo dell'offerta formativa dell'ateneo nella classe delle Scienze Biologiche LM-6.

Il corso sarà presentato agli studenti, ai professori e alla cittadinanza nella giornata di domani alle 11 nell'aula magna dell'Edificio Alan Turing di Coppito.

La Lectio magistralis inaugurale dell'evento dal titolo "La ricerca da fare e da raccontare" sarà tenuta dalla professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo. (ANSA).