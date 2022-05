Turismo: Ryanair, addizionale comunale frena sviluppo

(ANSA) - PESCARA, 25 MAG - "Ryanair è la compagnia numero uno in Italia con oltre 90 aerei in base, tremila posti di lavoro diretti ed oltre 40mila nell'indotto. Esiste però un ostacolo che non ci permette di esprimere a pieno tutte le nostre potenzialità di crescita e si chiama addizionale comunale.

Questa tassa è poco nota ai passeggeri ma ad oggi, ogni passeggero in partenza da qualsiasi aeroporto italiano paga di propria tasca un sovraprezzo sul biglietto di 6,5 euro. E' di fatto una tassa sul turismo perché ai Comuni di questi 6,5 euro non arriva quasi nulla". Lo dice all'ANSA il country manager Italia di Ryanair, Mauro Bolla, a margine della presentazione della Summer 2022 dell'aeroporto di Pescara.

"Sembra un piccolo prezzo - osserva - ma quando lo paragoniamo al costo medio di un biglietto Ryanair, e considerando tutti gli aumenti che oggi impattano sul consumatore riducendone la capacità di spesa, questa rappresenta un reale blocco allo sviluppo turistico. La tassa sul turismo rappresenta anche un unicum a livello europeo visto che nessun altro Paese europeo la applica, mettendo quindi l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto ad altri competitor europei che fanno del turismo una risorsa importante come la Spagna, il Portogallo e la Grecia".

"Abbiamo fatto una proposta al Governo Draghi che ove congelasse l'addizionale fino al 2025, Ryanair sarebbe pronta a portare ulteriori 40 aerei basati in Italia con 1.500 nuovi posti di lavoro e addizionali 20 milioni di passeggeri in più ogni anno. A conferma che non si tratta di mere promesse, quando questa tassa è stata temporaneamente sospesa per soli cinque mesi nel 2021, e solo per gli aeroporti sotto a un milione di passeggeri, Ryanair ha annunciato 13 nuove rotte e frequenze aggiuntive su altre 17 già esistenti tra cui le frequenze addizionali da Pescara per Bergamo, Torino, Bucarest e Chareleroi". (ANSA).