Sanità: Verì, potenziamento intero Policlinico Chieti

(ANSA) - CHIETI, 25 MAG - Non soltanto la realizzazione delle sale operatorie ma il potenziamento dell'intero policlinico di Chieti. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì che con il presidente della Regione, Marco Marsilio, questa mattina ha visitato il blocco operatorio del policlinico di Chieti.

"Non è un caso, infatti, che a breve - ha proseguito- presenteremo il progetto di riorganizzazione dei parcheggi al servizio della struttura. Inoltre, - ha detto Verì - cercheremo di porre rimedio al degrado strutturale di cui è vittima da anni questo policlinico e che non può certo essere imputato a chi ha dovuto gestire due anni di pandemia. Invece noi, in poco tempo, grazie anche ad una sinergia sviluppata con la Asl e con l'Università abbiamo presentato un progetto fattibile che presenta contenuti, fondi e programmazione". L'assessore ha tenuto a precisare che le richieste della Asl e dell'Università sono state puntualmente ascoltate, per le realizzazioni già portate a termine e per altre: "Abbiamo già inserito nella programmazione un ulteriore ammodernamento tecnologico chiesto dalla Direzione per 2.5 milioni - ha precisato Verì - così come la realizzazione di un nuovo parcheggio essenziale per agevolare l'accesso degli utenti all'ospedale".

I nuovi investimenti chiesti dal Direttore generale della Asl, Thomas Schael, riguardano l'acquisto di altre attrezzature per completare il rinnovo del parco tecnologico del Blocco operatorio: "Con questa dotazione - ha detto Schael - sarà concluso il programma di innovazione destinato al cuore del Policlinico. Un importante primo passo lo abbiamo già compiuto, visto che in questi primi due anni del mio mandato al Blocco operatorio è stato destinato il 16% del totale degli investimenti degli ultimi dieci anni". (ANSA).