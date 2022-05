Inaugurata Cabina Primaria E-distribuzione a Fossacesia

(ANSA) - FOSSACESIA, 25 MAG - È stata inaugurata la nuova Cabina Primaria di Fossacesia di E-Distribuzione. Il responsabile dell'Unità territoriale di Pescara-Chieti, Barbara Zito, e il responsabile dell'Esercizio e Manutenzione Rete di Area, Antonio Cammarota, hanno presentato l'infrastruttura energetica e il suo funzionamento ai sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppeantonio, di Santa Maria in Baro Maria Giulia Di Nunzio, a Ernesto Graziani, sindaco di Paglieta Davide Caporale, assessore della Provincia di Chieti, Dario Ciamponi dell'Ufficio politiche energetiche della Regione Abruzzo e al Presidente di Confindustria Chieti-Pescara Silvano Pagliuca.

Una Cabina Primaria è un nodo fondamentale in un sistema elettrico perché riceve elettricità dalle linee in Alta Tensione della Rete di Trasmissione Nazionale per trasformarla in Media Tensione e distribuirla capillarmente a cittadini e imprese. Con la realizzazione della Cabina Primaria di Fossacesia, E-Distribuzione migliora la qualità del servizio elettrico nell'area, alimentando circa 114 km di linea MT e oltre 5.600 clienti. La nuova Cabina consente il riassetto della rete elettrica a media tensione con la riduzione della lunghezza delle linee esistenti per una migliore ripartizione dei carichi, una più rapida ripresa del servizio in caso di eventuali guasti e offre un livello di tensione più stabile.

L'impianto viene telecontrollato 24 ore su 24 dal Centro Operativo dell'Aquila e l'interfaccia avviene tramite apparati di protezione, regolazione e controllo di nuova generazione con elevati standard di affidabilità, indispensabili per supportare le aumentate esigenze di monitoraggio delle apparecchiature installate nella Cabina Primaria e di tutte le linee afferenti.

"La realizzazione della nuova Cabina Primaria di Fossacesia rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di elettrificazione dei consumi e di miglioramento della qualità del servizio di cui beneficeranno gli utenti di questi territori ed è l'esempio tangibile del nostro costante impegno per rendere resiliente, tecnologica ed evoluta la rete elettrica abruzzese", ha detto Barbara Zito. (ANSA).