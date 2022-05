'Vicini di scuola',didattica inclusiva e diffusa ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 24 MAG - Soluzioni innovative e flessibili volte a garantire ai minori reali possibilità di accesso e fruibilità di un'offerta educativa e culturale arricchita e qualificata. Questi gli obiettivi del progetto condiviso dagli istituti comprensivo di Avezzano (L'Aquila) volto all'aggiudicazione del bando "Vicini di scuola" un'iniziativa condivisa tra più enti con l'obiettivo di sostenere modelli didattici innovativi e ridurre fenomeni di segregazione scolastica. L'obiettivo è quello di ridurre i gap nei livelli di apprendimento attraverso interventi multidimensionali, tra cui promuovere la scuola diffusa, le strade scolastiche, il "pedibus", scuola in bicicletta, iniziative di quartiere.

"Con i bambini" - Impresa sociale è soggetto attuatore del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile". l progetto è stato presentato in Comune alla presenza dell'assessore Patrizia Gallese e della dottoressa Valentina Lolli, per l'Istituto comprensivo Collodi-Marini, del dirigente scolastico Piergiorgio Basile. Il cerchio operativo della progettazione ha coinvolto e coinvolgerà anche una rappresentanza dei genitori degli Istituti scolastici, la Cooperativa Leonardo, l'ente di formazione Sgi, le associazioni I Girasoli, Expleo, Rindertimi, Fantacadabra, l'Università della Terza età e Asd Skimuniti. (ANSA).