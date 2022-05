Scuole, Sasso, Comune L'Aquila vince bando da 6 milioni

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAG - Il Comune dell'Aquila si è "aggiudicato un bando da 6 milioni di euro per le scuole". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso (Lega), in visita nel capoluogo abruzzese a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Biondi, in vista delle prossime elezioni amministrative. Prima l'incontro con i vertici locali e regionali del partito, poi il sopralluogo al cantiere della scuola elementare "Pettino-Vetoio" dove recentemente sono stati avviati i lavori di ricostruzione.

"Sono qui per essere vicino alla comunità dell'Aquila, insieme agli amici della Lega al bravo sindaco e a tutta la coalizione", ha aggiunto. "Sono qui per rendermi utile, come membro del Governo, e dare all'Aquila il merito e il rispetto che è dovuto. Siamo qui anche per chiedere scusa di qualche ritardo, perché purtroppo fa parte degli intoppi della burocrazia. Da componente del Governo e uomo di scuola, però, sono qui soprattutto per dire 'bravi' ai cittadini operosi dell'Aquila, all'amministrazione del centrodestra. 'Bravi' anche all'opposizione, perché su certi temi non ci si può dividere".

"Però va reso merito al valore dell'impegno dell'amministrazione guidata dal sindaco Biondi ha detto ancora - il Comune si è aggiudicato un nuovo bando di sei milioni di euro per un'altra scuola, una scelta che premia il lavoro fatto". (ANSA).