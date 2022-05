Olimpionica ucraina Savrayuk inaugura area sport Sante Marie

(ANSA) - SANTE MARIE, 23 MAG - La ginnasta ucraina Anzhelika Savrayuk, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 sarà madrina dell'evento di apertura della nuova area attrezzata del Parco del Nonno a Sante Marie (L'Aquila), una sorta di "palestra a cielo aperto" promossa da Sport e Salute (azienda partecipata dello Stato) nell'ambito della prima tappa abruzzese di Sport nei Parchi. L'appuntamento è in programma domani alle 11.30.

Si tratta di un progetto realizzato in partnership con Anci (Associazione nazionale comuni italiani) pensato per superare le limitazioni imposte dalla pandemia. L'dea è quella di portare lo sport fuori dalle mura e creare, appunto, una serie di "palestre all'aperto" in tutta la Penisola, utilizzando la tecnologia. Su ogni attrezzo allestito è presente un Qr Code che dà l'accesso al tutorial per fare sport virtualmente con Jury Chechi (Olimpionico ai Giochi di Atlanta '96) o con la stessa Savrayuk.

"Volevamo favorire il diritto allo sport di tutti, quando le palestre erano chiuse - ha ricordato Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute. il successo di Sport nei Parchi è stato inaspettato, ben 1.681 richieste a cui dare una risposta".

Tra i partner il Comune di Sante Marie. A presentare l'iniziativa, il primo cittadino Lorenzo Berardinetti, insieme a Marco Sanetti e Domenico Scognamiglio (Sport e Salute), Massimo Luciani (direttore Anci Abruzzo), Emanuele Ermili - consigliere Polisportiva dilettantistica Sante Marie. (ANSA).