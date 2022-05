Atletica: 300 studenti a finali regionali scuole a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 MAG - Circa 300 studenti abruzzesi hanno partecipato alle finali regionali di atletica leggera riservate alle scuole medie e superiori allo stadio Adriatico.

Sei le categorie in gara: Allieve e allievi (iscritti alla scuola superiore), cadette e cadetti (di scuola media) e atleti e atlete speciali.

Alla fine hanno ottenuto l'accesso ai campionati nazionali di atletica leggera studenteschi, in programma proprio a Pescara dal prossimo 29 maggio al 1 giugno, le seguenti squadre: Categoria Allievi, Liceo Scientifico Delfico di Teramo; Categorie Allieve, Liceo Classico d'Annunzio Pescara; Categoria Cadetti l'Ic Capograssi di Sulmona e per la Categoria Cadette l'Ic 7 di Pescara. A loro si aggiungeranno i vincitori delle varie discipline non compresi nelle suddette squadre prime classificate.

Impeccabile l'organizzazione curata dall'Ufficio Scolastico Regionale di Educazione Fisica, diretta dal Coordinatore Antonio Passacantando con la collaborazione dei referenti territoriali, professori Roberta Borrone, Tiziana Carducci, Guido Grecchi e Marco Pompa. Preziosa si è rivelata, poi, l'opera dei giudici Fidal guidati da Angela Trivarelli. (ANSA).