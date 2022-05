Auto in giardino asilo: rilievi della scientifica in corso

(ANSA) - L'AQUILA, 18 MAG - Sono in corso i rilievi della polizia scientifica nel cortile della scuola dell'infanzia "Pile - Primo maggio" dove nel pomeriggio in zona Pile un'auto sfrenata è finita nel giardino di un asilo, piombando improvvisamente su un gruppo di bambini che stavano giocando all'aperto.

Le indagini, disposte dal procuratore Stefano Gallo, sono volte ad accertare la dinamica dell'incidente in cui sono rimasti feriti alcuni bambini, tutti tra i 3 e i 5 anni. Uno di loro è morto poi, durante il trasporto in ospedale. (ANSA).