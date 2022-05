Musica: concerto Usa per violoncellista aquilano De Angelis

(ANSA) - L'AQUILA, 17 MAG - Il violoncellista aquilano Giuliano De Angelis suonerà giovedì da solista in un recital nel prestigioso Hole Memorial Auditorium di Los Angeles, in California, insieme al violinista Loreto Gismondi del Frusinate.

Un programma originale, ad alto coefficiente virtuosistico, previsto per questo appuntamento internazionale nell'ambito del cartellone "Distinguished Artist Series".

Si passa dal duo per violino e violoncello di Glière, alla celebre Passacaglia di Handel-Halvorsen, fino ad arrivare a due composizioni inedite, scritte proprio per questa occasione, dal compositore Paolo Fradiani e dallo stesso maestro Gismondi.

Il violoncellista De Angelis è anche direttore artistico di una nuova compagine orchestrale con sede a L'Aquila, l'Orchestra da camera abruzzese Benedetto Croce che ha appena debuttato a Roma con Francesco Manara. Tra i prossimi appuntamenti, appena tornato dagli Stati Uniti, ci sarà l'inaugurazione del Festival Internazionale del Sannio e della Valle Caudina, nella provincia di Benevento. (ANSA).