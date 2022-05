Maggio Teatino, da Morgan a Matteotti con Eros e Psiche

(ANSA) - CHIETI, 17 MAG - Una settantina di appuntamenti, dal concerto del Primo Maggio con Morgan & Andy che ha inaugurato il cartellone, alla Giornata del Donatore che il prossimo 19 giugno lo chiuderà. È' il "Maggio Teatino" presentato questa mattina dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e dal vice nonché assessore alla cultura, Paolo De Cesare. Un cartellone che mette insieme gli eventi proposti da una cinquantina di associazioni culturali cittadine.

Fra gli appuntamenti la visita alle opere nel museo Barbella ispirate dai miti di Eros e Psiche e Fetonte che verranno narrati, il torneo internazionale di tennis "Lazzaroni Cup", lo spettacolo musicale teatrale con gli studenti del liceo scientifico "Masci", la conferenza "Aspettando il centenario 2024, Giacomo Matteotti" per ricordare la figura di Matteotti, la visita al cimitero monumentale di Chieti, presentazioni di libri e volumi, la "Maratona delle letture", un concerto orchestra di giovani chitarristi, lo spettacolo teatrale di beneficenza "Filomena Marturano", la 22esima edizione della "Notturna di Chieti", gara podistica regionale competitiva. Da domani laboratori, letture, percorsi esperienziali in luoghi caratteristici della città con "Natura libera storie". Per le iniziative realizzate fino a oggi il Comune ha speso circa 30.000 euro.

"Mai come questa volta e in questa esperienza abbiamo potuto constatare che il contributo delle associazioni culturali e anche del terzo settore sia stato non solo necessario ma essenziale sia per le energie ideative ma anche fisiche ed economiche - ha detto Ferrara - hanno fatto capire come la civile sinergia tra amministrazione e associazioni può rendere un servizio a tutta la città". Il maggio teatino è uno storico appuntamento, un cartellone istituzionale creato in cooperazione con tutte le associazioni culturali cittadine, gremito di iniziative culturali, teatrali e musicali, di letteratura e recitazione. (ANSA).