Giro: Marsilio, una grande festa di tre giorni

(ANSA) - PESCARA, 17 MAG - "L'Abruzzo e Pescara hanno riservato una grande accoglienza al Giro d'Italia. Una grande festa di tre giorni sin da domenica in cui l'Abruzzo ha potuto mostrare le sue bellezze al mondo. La tappa dell'altro ieri è entrata nel Parco Nazionale ha celebrato il centenario del Parco Nazionale Abruzzo, poi la Maiella e oggi a Pescara e lungo la costa d'Abruzzo con la bandiera blu del nostro mare". Così il presidente della Regione Marco Marsilio a Pescara per la partenza della decima tappa del Giro D'Italia Pescara-Jesi.

"Abbiamo fatto vedere quello che è l'Abruzzo e sotto l'aspetto sportivo sottolineo che le nostre tappe sono importanti per decidere il Giro e come lo scorso anno la classifica si forma e prende piede e si screma il gruppo dei migliori e qui che si mette a dura prova la forza dei migliori". (ANSA).