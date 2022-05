Giro: bagno di folla a Pescara per la carovana rosa

(ANSA) - PESCARA, 17 MAG - "Un bagno di folla come solo Pescara e l'Abruzzo possono regalare al Giro d'Italia: oggi saremo collegati in mondovisione con 70 Paesi e sarà una vetrina incredibile per la nostra città tra l'altro a pochi giorni dal conferimento della bandiera blu che è una conferma dopo la prima storica dell'anno scorso". A parlare è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a pochi minuti dalla partenza della 10/a tappa del Giro d'Italia Pescara-Jesi.

"Oggi - ha aggiunto - parliamo di ciclismo di un grande evento e Pescara sta dimostrando ancora una volta di poter ospitare un grande evento quale è la partenza di una tappa del Giro d'Italia. Pescara è secondo le classiche ed è risultata da una recente indagine tra le primissime città per attrattività in Italia".

Da questa mattina il capoluogo adriatico vede la presenza di diverse migliaia di persone fra Piazza della Rinascita, Corso Umberto e la riviera per la partenza della decima tappa. Le strade attorno al centro sono chiuse al traffico dall'alba e le scuole cittadine sono chiuse. In molti stanno approfittando in spiaggia per la prima tintarella. (ANSA).