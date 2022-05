Jazz: domani Rava ed Hersch a Francavilla al Mare

(ANSA) - PESCARA, 16 MAG - Doppio appuntamento con nomi straordinari all'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, diretta da Davide Cavuti: domani alle ore 21 è previsto il concerto con Enrico Rava e Fred Hersch; domenica 22 maggio (ore 21) un'altra icona del jazz mondiale, il sassofonista John Surman accompagnato dal pianista Vigleik Storaas.

Quattro nomi di assoluto livello che arriveranno a Francavilla al Mare, dove nel corso degli anni si sono esibiti artisti quali Scott Henderson, gli Yellowjackets, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Daniele Sepe, Paolo Di Sabatino, Flavio Boltro, Javier Girotto e molti altri ancora, confermando la vocazione musicale della città adriatica che, nel campo della musica da film, ha prodotto compositori cinematografici quali Alessandro Cicognini, Ettore Montanaro e attualmente Bruno Zambrini e lo stesso Davide Cavuti, direttore del «Centro Studi Nazionale Cicognini» e della stagione teatrale del Sirena.

"È un privilegio poter ospitare nel nostro teatro musicisti di tale levatura - ha affermato il maestro Davide Cavuti - Li ringrazio di aver accettato il mio invito. Saranno due concerti unici per il nostro Teatro Sirena".

Enrico Rava è uno dei pilastri del jazz italiano ed ha conquistato il Top Jazz nella categoria "Musicista dell'anno".

L'ennesimo riconoscimento gli è stato assegnato dalla rivista Musica Jazz sulla base del voto di una rosa di critici musicali.

Il trombettista ottanduenne è tornato di nuovo sul palco da novembre e in studio per registrare un nuovo album con il pianista Fred Hersch. (ANSA).