Giro: Masci, abbiamo coinvolto tutti, Pescara in rosa

(ANSA) - PESCARA, 14 MAG - "Pescara è una città sempre molto effervescente e immagini un po' sul Giro d'Italia come possiamo esserlo ancora di più: abbiamo coinvolto tutta la cittadinanza, abbiamo coinvolto gli operatori commerciali che stanno addobbando tutti quanti negozi con i colori rosa e con delle vetrine particolari che poi saranno anche premiate". Sono le parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci, in attesa del Giro d'Italia, che partirà dal capoluogo adriatico il 17 maggio con la 10/a tappa Pescara-Jesi.

"Abbiamo coinvolto i bar e i ristoranti per preparare i cocktail rosa e i piatti rosa - spiega all'ANSA - abbiamo organizzato manifestazioni per un mese intero, presentazioni di libri sulla sicurezza nelle strade perché il nostro impegno per il Giro d'Italia non è soltanto quello legato alla manifestazione, che è meravigliosa, e al ritorno alla competizione, ma è soprattutto un'attenzione particolare alla mobilità light, alla sostenibilità ambientale, quindi molte attività legate all'utilizzo delle bici in città, alla diminuzione del traffico veicolare, alla sicurezza stradale. È venuto anche Marco Scarponi, il fratello di Michele, il ciclista morto sulla strada nel 2017, a presentare il suo libro e a parlare agli studenti; abbiamo coinvolto i ragazzi di tutte le scuole che hanno partecipato a manifestazioni anche a film che abbiamo proiettato sul ciclismo".

"Insomma - sotolinea ancora - abbiamo vissuto un mese di iniziative legate al ciclismo e di preparazione alla tappa: ovviamente abbiamo addobbato tutte quante le strade rosa; domani avremo un concerto evento di Jimmy sax per presentare il Giro e poi ci prepariamo ad accogliere la carovana, perché la carovana si ferma un giorno a Pescara perché arriva al Blockhaus il 15, con un arrivo che sarà eccezionale perchè il Blockhaus è la tappa più importante dell'Appennino. Poi il 15 a sera verranno a Pescara, si fermeranno il 16 e quindi potranno vivere e godere la città: abbiamo un tempo bellissimo, una spiaggia meravigliosa quindi so che chi ci sarà si divertirà, con tutti i locali che saranno aperti fino a tardi. E il 17 ci prepariamo a far partire il giro nella piazza 1 maggio che è la piazza centrale sul mare che abbiamo a Pescara". (ANSA).