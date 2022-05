Volley:B2;Futura Teramo playoff con Cabiate e Ponte S.Nicolò

(ANSA) - TERAMO, 12 MAG - Non c'è il tempo per festeggiare la vittoria sul Pontedera che ha sancito il passaggio della LG UmyRacing Futura, al turno successivo dei Play Off promozione in B1: domani le biancorosse tornano ad allenarsi, perché sabato 14 maggio, al Palacquaviva di Teramo, comincia la seconda fase dalla quale uscirà la vincente che sarà promossa in B1.

La classifica avulsa che ha tenuto conto dei risultati ottenuti nella prima fase, ha messo di fronte le teramane la Cabiate Como e la Rio di Ponte San Nicolò (Padova). La formula utilizzata è quella del girone all'italiana con partite di sola andata. La Futura riceve la visita della Cabiate Como, squadra che ha chiuso la stagione regolare al secondo posto della graduatoria con 57 punti conquistati. Dopo l'appuntamento del fine settimana, ci sarà tempo fino a sabato 21 Maggio, per preparare la sfida con la CBMS Rio-Ponte San Nicolò (Padova), che in campionato ha totalizzato 47 punti (secondo posto).

Due vittorie permetterebbero il passaggio matematico in B1; in altro caso, bisognerà vedere la classifica dopo la gara tra Como e Rio Ponte San Nicolò. (ANSA).