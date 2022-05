'Vivi il tuo Spazio' tra arte, tradizione e passeggiate teatrali

(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - La tradizione della pupazza abruzzese accanto alla modernità del circo sociale, la storia millenaria della scultura con lo scalpello e i nuovi approcci della musicoterapia, del riciclo creativo e dei giochi d'abilità del Ludobus. Sono solo alcuni dei laboratori artistici che anche quest'anno l'associazione di volontariato ASC - Arte Suoni Colori propone tra maggio e giugno in sei Comuni della provincia di Pescara, Rosciano, Civitaquana, Brittoli, Catignano, Montebello di Bertona e Carpineto della Nora.

Le attività laboratoriali si rinnovano di anno in anno per restare al passo con i tempi, ma la filosofia che ispira la programmazione di "Vivi il tuo Spazio", articolato progetto nato nel 2004, è sempre la stessa: coniugare la creatività e la sperimentazione con la voglia di stare insieme e di riappropriarsi degli spazi comuni nei piccoli paesi, sempre esposti alla desertificazione culturale. La novità dell'edizione 2022 è "NatuRacconta", una passeggiata teatrale che accompagnerà i partecipanti con percorsi di trekking adatti a tutti, per riscoprire la bellezza naturale dell'Abruzzo e arricchirla della magia di miti e leggende narrati durante il cammino.

Gli incontri di "Vivi il tuo Spazio" sono aperti a tutti, a prescindere dal Comune di residenza, e si inseriscono nel progetto A.R.T.S. (Arte Relazioni Territori Solidarietà), vincitore del Bando 2021 Terzo Settore della Regione Abruzzo.

Per le iscrizioni, gratuite, è possibile utilizzare i canali Facebook e Instagram dell'associazione ASC. (ANSA).