Ferrovie: deraglia merci a Fossacesia, linea adriatica sospesa

(ANSA) - LANCIANO, 12 MAG - Trasportava i furgoni Ducato della Sevel il treno di Mercitalia, diretto a Nord, che stamani alle 4.10 è deragliato alla stazione di Fossacesia Marina - Torino di Sangro. Fuori i binari sono andati gli ultimi due carri. In conseguenza dell'incidente Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Pescara - Termoli, fra Fossacesia e il Porto di Vasto. Nessun danno alle persone, fa sapere Rfi in una nota ufficiale.

Sul posto sono giunti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per le verifiche e le attività di ripristino dell'efficienza dell'infrastruttura, che sarà avviata appena liberati i binari.

Sullo svio dei carri indaga anche la polizia ferroviaria.

Trenitalia ha attivato la riprogrammazione del servizio ferroviario regionale e lunga percorrenza con cancellazioni e limitazioni di percorso, richiedendo l'attivazione di servizi sostitutivi con bus. (ANSA).