Tra energia e biodiversità, l'operoso mondo delle api

(ANSA) - L'AQUILA, 10 MAG - Cento studenti delle scuole primarie dell'Aquila sono entrati nel mondo delle api grazie a un'intera giornata che Enel, in collaborazione con la startup Beeing, ha organizzato con il Centro di Formazione e Addestramento (Cfa) dell'Aquila. Imparare dalle api, ammirarne l'operosità e cogliere fino il loro insostituibile ruolo nella salvaguardia della biodiversità: è l'obiettivo del progetto pilota nazionale, per fare della conoscenza e della rispettosa osservazione di questi straordinari insetti i mezzi per trasmettere a bambini e ragazzi l'importanza di tutelare la natura. Il collegamento tra energia e biodiversità è stato la chiave di coinvolgimento degli studenti. Il raggiungimento degli obiettivi sulle energie rinnovabili passa in questo progetto tramite l'educazione alla biodiversità. Il progetto punta a coinvolgere bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni del territorio aquilano, con un modello didattico basato sul connubio teoria-pratica. Le attività educative prevedono una parte teorica in aula dedicata alle api e all'approfondimento di tematiche legate a sostenibilità e biodiversità. Gli studenti sono invitati a vivere un'esperienza unica, immersiva, grazie alle speciali arnie trasparenti B-BOX messe a punto da Beeing, in un piccolo aviario nel Centro Enel immerso nel verde.

Queste arnie consentono di osservare da vicino, in sicurezza, il complesso mondo delle api, senza disturbarle. "Intraprendere con convinzione il percorso dello sviluppo sostenibile significa in primo luogo rispettare il Pianeta e salvaguardarne la biodiversità" ha commentato Filippo Rodriguez, responsabile Sostenibilità di Enel Italia. "La scienza ci insegna quanto le api e gli altri insetti impollinatori siano fondamentali in questo senso: per la riproduzione delle piante e per la sopravvivenza di molte specie sulla Terra, ma anche come sentinelle della qualità dell'aria. Siamo orgogliosi di aver dato vita a questo progetto che mette al centro l'educazione di qualità, in coerenza con l'SDG 4 delle Nazione Unite, e attribuisce alle nuove generazioni il ruolo da protagoniste che meritano anche nella tutela dell'ecosistema". (ANSA).